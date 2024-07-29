Туристы из Ирана выбирают Сочи

В этом году многие из иранских туристов выбрали для отдыха в России черноморский курорт Сочи. При этом поток туристов из Ирана пока невелик.

Туристический поток из Ирана в Россию пока небольшой, однако у иранцев есть интерес к российским курортам, в том числе востребован отдых в Сочи, передает РБК Краснодар.

«В этом году есть интерес со стороны иранских туристов. Это фиксируют туроператоры непосредственно к Сочи. В общей сложности поток пока совсем маленький. Пока мы можем говорить о десятках тысячах туристов, приезжающих из Ирана в Россию, часть из которых выбирает в качестве места отдыха Сочи»

– исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе

В целом иностранцы составляют не более 2-3% от всего российского туристического потока, добавила Ломидзе.

Отметим, что Иран ждет по итогу года порядка 50 тыс гостей из РФ. Роста взаимного турпотока поспособствовал запуск безвизого режима для туристических групп.