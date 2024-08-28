Грузия опубликовала данные по внутреннему туризму

Помимо иностранцев, по Грузии охотно путешествуют и местные жители – их число выросло почти до 1,4 миллиона, говорят новые данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

В Грузии наблюдается рост внутреннего туризма – путешественников по своей стране во втором квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, стало намного больше, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Число местных жителей, отправившихся в поездки по стране, во втором квартале составило 1367,2 тыс человек, а некоторые из них путешествовали не раз – общее число поездок составило 1699,3 тыс, что на 6,2% больше, чем во втором квартале минувшего 2023 года, туристическими из них были 722,9 тыс, передает Sputnik Грузия.

"Сакстат" в своих данных описал и среднестатистический облик путешественников - это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,2% от общего числа.

Среди туристических направлений главным ожидаемо стал Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария.

Чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам, однако значительную часть путешествий составили и поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений, говорится в документе.

Тратить внутренние туристы тоже стали больше – в среднем в месяц 264,2 млн лари, что на 13,2% больше, чем годом ранее, а средние расходы одного человека выросли на 6,6%, до 155,5 лари.