Двое несовершеннолетних попали под грузовик под Анапой

Минувшей ночью под Анапой двое подростков угодили под колеса грузовика. Юношей доставили с различными травмами в медучреждение.

Под Анапой произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой получили травмы два подростка. Об этом сказано в Telegram-канале управления МВД России по Краснодарскому краю.

"30 августа в 01:00 мск в полицию поступило сообщение о ДТП на автодороге Андреева гора - станица Варениковская - город Анапа"

– пресс-служба управления

Согласно предварительным данным, на 16-летнего и 17-летнего юношу наехала фура, когда они переходили дорогу в неположенном месте. После этого большегруз отлетел на два стоящих автомобиля Lada.

Подростков отвезли в больницу, где врачи диагностировали у них травмы различной степени тяжести.