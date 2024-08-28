Вестник Кавказа

Тбилиси становится чище

Тбилиси становится чище
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава столицы Грузии рассказал о том, как идут работы по очистке городских улиц и объектов. Ежедневно моются около 100 тбилисских улиц.

В грузинской столице продолжается ежегодные летние работы по очистке городских улиц. О ходе работ отчитался мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Сотрудники городских служб чистят как автомобильные дороги, так и тротуары. Их моют каждый день в ночное время, когда не идет дождь.

В мероприятии участвуют порядка 20 специальных машин, принадлежащих муниципальной компании «Тбилсервис групп».  Более ста улиц становятся чище благодаря их работе.

«Тбилсервис групп» осуществляет работы по мойке улиц. Сейчас мы находимся в Диди Дигоми, а также в Глдани, на проспекте Меликишвили моют улицы и чистят урны. Этот процесс происходит на протяжении всего лета, если позволяет погода и нет осадков»

- Каха Каладзе

Он добавил, что улицы моют в ночное время, чтобы не мешать движению пешеходов и автомобилей.

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