Глава ЦИК Азербайджана провел встречу с наблюдателями от МПА СНГ

Парламентские выборы пройдут в Азербайджане в воскресенье. Наблюдать за ходом выборов будут международные наблюдатели. ЦИК Азербайджана проинформировал делегацию МПА СНГ о подготовки к выборам 1 сентября.

Сегодня председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов провел встречу с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи (МПА)СНГ, делегацию возглавляет первый заместитель генсекретаря СНГ Леонид Анфимов.

Внеочередные парламентские выборы назначены в Азербайджана на 1 сентября, это будут первые выборы, проводимые на всей территории страны, включая Карабах и Восточный Зангезур, где для 42 тыс избирателей организованы 54 участка для голосования.

Панахов на встрече с делегацией отметил наличие у Баку тесных связей со странами-членами СНГ. Он поделился с делегацией МПА СНГ информацией о количестве избирателей и избирательных участков, о числе наблюдателей, процессе печати бюллетеней и других вопросах, связанных с предстоящими выборами. Для наблюдения за выборами в Азербайджан прибыли представители международных организаций, сообщил он.

Подготовка к выборам в парламент проведена в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджана, созданы всесторонние условия для удобного голосования избирателей, заявил председатель ЦИК Азербайджана.

Глава делегации Анфимов отметил, что подготовка к выборам организована на высоком уровне, а избирательное законодательство АР соответствует международным стандартам. Он добавил, что мир и стабильность, установленные в стране, положительно повлияют на избирательный процесс.

"В составе наблюдательной миссии СНГ мы наблюдали за проведенными 7 февраля президентскими выборами в Азербайджане, стали свидетелями веры и доверия народа своему лидеру, высокого уровня организованности и сплоченности народа. Надеемся, что парламентские выборы 1 сентября пройдут в том же темпе"

– Анфимов