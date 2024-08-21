Вестник Кавказа

МЧС - жара в Москве в выходные будет аномальной

МЧС - жара в Москве в выходные будет аномальной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителей столичного региона предупреждают об аномально жаркой погоды в предстоящие выходные. Воздух раскалится до плюс 31, информирует МЧС.

Жара в выходные в Москве превысит отметку в 30 градусов, следует из предупреждения ГУ МЧС РФ по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 31 августа и 1 сентября в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30... 31 градус"

– МЧС

Москвичей призывают быть острожными, не перегреваться на солнце, носить светлую одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим. Также спасатели напомнили москвичам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Температурная аномалия в столице составляет 5-8 градусов, погода не по сезону знойная, вода в водоемах Москвы и области держит температуру 20-21 градус.

По данным синоптиков, летнее тепло не покинет Москву еще около десяти дней.

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