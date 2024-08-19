Отдых на Черном море: пляжи Сочи открыты, в Анапе продлены ограничения

Во вторник купаться разрешили на всех пляжах Сочи. В Анапе запрет на купание с матрасами продлили на день.

Черноморские курорты России в последние дни лета столкнулись со штормовой погодой, что привело к частичному закрытию пляжу для отдыхающих. Как обстоит ситуация на сегодня - открыты или закрыты пляжи в Сочи и Анапе?

В Сочи во вторник разрешили купаться в море, ранее на курорте бушевала непогода.

"Действие штормового предупреждения завершено, погода наладилась, ограничений для купания нет"

– администрация города

Некоторые пляжные территории все еще убирают после непогоды, по окончании работ, туристы смогут вернуться к отдыху.

В Анапе сегодня продлили ограничения на купание.

"27 августа в связи с сильным северо-восточным отжимный ветром купание в море с использованием надувных кругов, матрасов, а также сапов и катамаранов запрещено"

– администрация Анапы

Отметим, что также второй день купание запрещено в Ялте, курорт в Крыму также ощущает на себе влияние штормовой погоды.