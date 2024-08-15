Аномальная жара в Центральной России: где в выходные будет плюс 35?

Жара выше 30 градусов будет стоять в конце недели во многих регионах в центральной полосе России. Где в ближайшие выходные можно будет загорать и купаться?

Новая волна аномальной жаркой погоды начинается в Центральной России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Со среды по воскресенье аномально высокая температура, превышающая норму на 6-9 градусов, прогнозируется в областях Центрального федерального округа: Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской, Воронежской. Температуры будут аномально высокими в диапазоне плюс 30-35 градусов"

– Вильфанд

Он добавил, что в Москве аномалия будет на такой сильной, однако жители столичного региона тоже вернутся в жаркое лето - в выходные будет плюс 27-29. Также можно будет продолжить купальный сезон, вода в водоемах держит температуру 20-21 градус.

Необычно тепло будет в ближайшие дни и в Мурманской области - до плюс 24, добавил специалист, передает ТАСС.