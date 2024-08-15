В Крым идут долгожданные ливни и грозы

Изнывающий от жары Крым уже в эти выходные ждут дожди, ливни и грозы – такой прогноз выдали местные метеорологи, а крымские спасатели объявили штормовое предупреждение.

По всему Крыму на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение в связи с грядущей непогодой, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"На территории полуострова 30-31 августа ожидаются опасные гидрометеорологические явления. По данным Крымского отделения по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в республике возможны ливни, грозы, град. Кроме того, на полуострове ожидается усиление ветра до 20-25 м/с"

- МЧС Крыма

Напомним, летом погода в Крыму неоднозначна и крайне переменчива - буквально в начале недели в Ялтинском районе бушевал шторм, из-за которого правительству республики даже пришлось закрыть местные пляжи для посещения и поднять там красные флаги, однако на юго-восточном берегу Крыма под Феодосией бушевал лесной пожар, тушить который направили целую аэромобильную группировку спасателей из 30 специалистов и автоцистерн.