Пожар под Феодосией будет тушить аэромобильная группировка

Пожар под Феодосией за небольшой срок приобрел столь серьезные масштабы, что тушить его из Севастополя направят целую аэромобильную группировку спасателей из 30 специалистов и автоцистерн.

В скором времени для тушения масштабного ландшафтного пожара в районе горы Тепе-Оба у поселка Орджоникидзе под Феодосией прибудет аэромобильная группировка из Севастополя, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

"В Крым из Севастополя следует дополнительная аэромобильная группировка. В район Тепе-Оба направлены 30 специалистов и 6 автоцистерн"

- МЧС России

Хотя очаги горения уже ликвидированы, тушение продолжается, а пожар продолжает разрастаться – за это время два вертолета Ми-8 спасателей сбросили на него 310 т воды, огонь на площади в 1540 га тушат уже 470 специалистов и более 100 единиц техники.