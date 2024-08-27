На выборах в Азербайджане создадут условия для избирателей с инвалидностью - ЦИК

На выборах в Милли Меджлис будут созданы все условия для избирателей с инвалидностью. Об этом заявил секретарь ЦИК Азербайджана.

Избиратели с инвалидностью смогут беспрепятственно проголосовать на ближайших выборах в парламент Азербайджана. ЦИК создаст все условия для этого, рассказал секретарь комиссии республики Микаил Рагимов.

Он отметил, что подготовка к участию в выборах граждан с инвалидностью проводится строго по Избирательному кодексу.

«Согласно статье 17, избирательные органы обязаны создать условия для участия в выборах избирателей с физическими ограничениями, а также тех, кто проживает в отдаленных районах»

- Микаил Рагимов

Он также добавил, что делать тем, кто не имеет возможности заполнить бюллетень самостоятельно.

«Статья 104 предусматривает, что избиратель с инвалидностью, который не может самостоятельно заполнить бюллетень, имеет право пригласить помощника в кабину для голосования, за исключением членов избирательной комиссии и наблюдателей. Имя и инициалы помощника фиксируются в списке избирателей»

- Микаил Рагимов

Реализация избирательного права у людей с инвалидностью – это не только обязательство Азербайджана, но и международного сообщества. Об этом говорит Конвенция ООН о правах инвалидов. АР присоединилась к ней в 2008 году, сообщил Рагимов в разговоре с медиацентром Выборы 2024.

Секретарь ЦИК также рассказал, какие условия будут обеспечены гражданам с инвалидностью. Будут установлены пандусы, напечатаны бюллетени шрифтом Брайля и организованы специальные мероприятия для слабослышащих людей, чтобы они имели полную информацию о выборном процессе.

Напомним, что выборы в Милли Меджлис назначены на 1 сентября (воскресенье).