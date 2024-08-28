МИД Азербайджана ответил на противоречащее нормализации заявление Пашиняна

В Азербайджане сожалеют в связи с последними заявлениями премьер-министра Армении. В МИД республики отметили, что слова Никола Пашиняна противоречат процессу нормализации отношений двух стран.

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное им на сегодняшней пресс-конференции, противоречит процессу нормализации отношений двух стран и усилиям по обеспечению мира в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Айхан Гаджизаде назвал беспочвенными слова главы армянского правительства о том, что в Конституционном акте Азербайджана есть территориальные претензии к Армении.

"Этот аргумент армянской стороны не принимается ни одним международным партнером, и все понимают несерьезность подобного подхода. В отличие от Конституции Армении, Конституционный Акт о государственной независимости 1991 года, упомянутый в Конституции Азербайджана, и Декларация независимости 1918 года не содержат территориальных претензий к Армении. Какие территории находились в составе Азербайджана в период первой Азербайджанской Республики и когда они вошли в состав Армении – все это исторические факты, которые нельзя отрицать"

– пресс-секретарь министерства

Он также подчеркнул, что Армении неразумно заявлять о безобидности своих претензий территориального характера, ссылаясь на пункт "ни одна сторона не может ссылаться на свое внутреннее законодательство" проекта мирного соглашения.

Представитель ведомства напомнил, что ни одно международное соглашение не превосходит Конституцию, и об этом всем прекрасно известно.

"А значит, независимо от того, в какой форме армянская сторона намерена подписать проект мирного соглашения, основным условием подписания реального и прочного мирного договора между Азербайджаном и Арменией является отказ от территориальных притязаний Армении к Азербайджану, закрепленных в Конституции Армении, которая прямо ссылается на Акт независимости, призывающий к "объединению Армении и Нагорного Карабаха", а также закрепленных в многочисленных правовых и политических документах этой страны"

– Айхан Гаджизаде

Он также заметил, что попытки армянского премьера массовое вооружение своей страны не отражают истинного положения дел.

"Армения является страной, которая в течение почти 30 лет удерживала территории Азербайджана под оккупацией вопреки нормам и принципам международного права, Уставу ООН, Алматинской декларации, и, учитывая имеющиеся в настоящее время территориальные притязания Армении к своим соседям, несложно представить, какую угрозу региональному миру и безопасности представляет вооружение этой страны"

– пресс-секретарь МИД

Он обратил внимание на то, что по сравнению с прошлым годом военные расходы Армении увеличились на 46%, что служит доказательством милитаризации республики.

Помимо этого, Гаджизаде прокомментировал позицию главы армянского правительства в отношении Минской группы. Он уточнил, что она служит наглядным примером того, что в Армении присутствует тайная повестка против Азербайджана.

"Логический ход утверждений премьер-министра Армении о возможности игнорирования этих вопросов свидетельствует о том, что эта страна не заинтересована в стабильном мире и стремится сохранить эту ситуацию только как резервный вариант для возобновления агрессии против Азербайджана в будущем"

– представитель ведомства

Он пояснил, что для того, чтобы доказать серьезность своих намерений в отношении мирного процесса, Ереване следует отказаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, а также проявлять уважение к нормам и принципам международного права, подкрепляя их своими действиями.