Вестник Кавказа

Наблюдатели ПА СНГ провели встречу в Конституционном суде в Баку

Наблюдатели ПА СНГ провели встречу в Конституционном суде в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Менее чем через шесть часов в Азербайджане начнутся внеочередные выборы в парламент. Накануне дня голосования делегация наблюдателей ПА СНГ пообщалась с представителями КС республики.

В субботу, 31 августа, в Баку состоялась встреча с делегацией наблюдателей от МПА СНГ, посвященная завтрашним выборам в Азербайджане.

Стороны обсудили правовые вопросы, которые связаны с выборами, а также коснулись полномочий суда в законодательстве в данной сфере.

Кроме того, в ходе встречи глава Конституционного суда АР в деталях рассказал иностранной делегации о деятельности судебного органа в рамках избирательного процесса и его функциях на этих выборах.

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