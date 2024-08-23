На Ставрополье обновят школьные учебники

Власти Ставрополья продолжат практику обновления учебников в школах региона – в текущем 2024 году на эти цели из регионального бюджета выделено более 1 миллиарда рублей.

Власти Ставропольского края регулярно обновляют школьные учебники, сообщила министр образования Ставрополья Мария Смагина.

"Около 640 млн рублей выделено в прошлом году, чтобы обновить учебники для первых, пятых, десятых классов и частично седьмых. В этом году выделено свыше миллиарда рублей на закупку учебников для вторых, шестых, седьмых, восьмых, одиннадцатых классов"

- Мария Смагина

Обновление учебных пособий ведется дифференцировано – так, очень плохо сохраняются учебники по английскому языку, это приходится учитывать и менять их чаще других, рассказала министр, передает "Интерфакс".

В регионе ждут новые учебники по истории для 5-9 классов, и министерство сохраняет средства на то, чтобы своевременно обеспечить ими учеников, добавила глава Минобразования Ставропольского края.