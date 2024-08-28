Посол Турции оценил помощь Азербайджана в тушении пожаров

Дипломатический представитель Турции поблагодарил Азербайджан и лично президента страны Ильхама Алиева за помощь после землетрясений двухгодичной давности и в тушении недавних пожаров.

Турецкий посол в Баку Джахит Багчи отметил важность заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева «Тюркский мир - это наша семья». Это прозвучало в его речи на торжестве по поводу празднования Дня Победы.

Он также добавил, что его страна ценит оказанную АР поддержку после разрушительных землетрясений в 2022 году и в тушении недавних лесных пожаров. Это – образец взаимовыручки и единства двух народов, заявил посол.

Напомним, что справиться с пожарами в Турции помогал самолет-амфибия БЕ-200ЧС, принадлежащий МЧС АР. Воздушное судно вылетело по поручению президента республики Ильхама Алиева.