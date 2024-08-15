Безымянную гору назвали в честь академика в Северной Осетии

Одна из гор Северной Осетии, до сих пор не имевшая названия, теперь получила собственное наименование. Указом премьер-министра она стала горой Академик Каляев.

Гора в массиве Лабода в Северной Осетии, прежде безымянная, теперь называется Академика Каляева, следует из распоряжения главы правительства.

В документе за подписью Михаила Мишустина сказано, что гора получила наименование в соответствии с предложением, которое выдвинул парламент республики. Таким образом увековечивается память выдающегося ученого, создателя первых суперкомпьютеров Анатолия Васильева Каляева.

Отметим, что абсолютная высота названной в его честь горы составляет 3221 м.