Вестник Кавказа

Безымянную гору назвали в честь академика в Северной Осетии

Безымянную гору назвали в честь академика в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Одна из гор Северной Осетии, до сих пор не имевшая названия, теперь получила собственное наименование. Указом премьер-министра она стала горой Академик Каляев.

Гора в массиве Лабода в Северной Осетии, прежде безымянная, теперь называется Академика Каляева, следует из распоряжения главы правительства.

В документе за подписью Михаила Мишустина сказано, что гора получила наименование в соответствии с предложением, которое выдвинул парламент республики. Таким образом увековечивается память выдающегося ученого, создателя первых суперкомпьютеров Анатолия Васильева Каляева.

Отметим, что абсолютная высота названной в его честь горы составляет 3221 м.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
935 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россельхознадзор не пустил в Россию 18 тонн креветок из Армении

Россельхознадзор не пустил в Россию 18 тонн креветок из Армении

Зарплату повысят учителям в Северной Осетии

Зарплату повысят учителям в Северной Осетии

Главную республиканскую дорогу откроют в Северной Осетии

Главную республиканскую дорогу откроют в Северной Осетии

В Северной Осетии восстановят сторожевую башню Мамитовых

В Северной Осетии восстановят сторожевую башню Мамитовых

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы