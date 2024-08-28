Турпоток на осень в Крым вырастет в 1,5 раза

Туристы активно собираются на отдых осенью 2024 в Крыму – количество бронирований в местах размещениях выросло в полтора, а в ряде случаев и вовсе в два раза, рассказал глава республики.

Турпоток в Крым на осенью и даже до Нового года, по всей видимости, окажется выше, чем в 2023 году, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что спрос на отдых в Крыму летом существенно вырос, а осенью, в бархатный сезон и сезон здоровья, он увеличится еще больше.

Аксенов отметил, что отели и пансионаты, санатории и пляжи продолжают принимать туристов.

"Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50, а в некоторых сегментах и на 100%. Глубина бронирования достигает новогодних праздников"

– глава Крыма

Политик добавил, что наибольшую популярность сейчас приобретают такие виды туризма, как оздоровительный и пешеходный, а также культурно-познавательный.

Ранее Аксенов назвал статистику по турпотоку за год. В общей сложности на полуостров приехали свыше 4,5 млн человек, причем лето выбрали для отдыха почти 3,3 млн. Относительно лета-2023 турпоток увеличился на 20%. Загрузка средств размещения превысила 60%.