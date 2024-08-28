«Архыз» предоставил скидки жителям КЧР

Приобретение ски-пассов на курорте «Архыз» для жителей КЧР стало еще дешевле. Для них организовали скидки в 30%. Для этого необходимо иметь паспорт с пропиской в республике.

Жители Карачаево-Черкесии получили скидки в 30% на приобретении ски-пассов на курорте «Архыз» в Зеленчукском районе республики. Местным школьникам подъем на канатках и вовсе сделали бесплатным.

«На ВТРК „Архыз“ для жителей Карачаево-Черкесии действует 30%-ная скидка на все базовые туристические и горнолыжные тарифы курорта. Для того, чтобы купить ски-пассы почти на треть дешевле, жителям региона достаточно предоставить паспорт с пропиской»

- министерство туризма и курортов КЧР

Для того, чтобы школьник мог бесплатно подняться по канатной дороге, ему необходимо предоставить список учеников на бланке школы, находящейся именно в Зеленчукском районе. Вместе с ребенком обязательно должен быть педагог.

Ранее ввели льготы для всех жителей республик Северного Кавказа. Они могут приобрести ски-пассы со скидкой в 10%. Важно не забыть паспорт, чтобы подтвердить прописку.