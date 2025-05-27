Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина с Днем России

В связи с Днем России президент Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с поздравлениями. В нем он подчеркнул важность углубления и укрепления отношений Москвы и Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днем России.

"Примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю государственного праздника – Дня России"

- Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что Москву и Баку связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Именно это создает надежную основу для всестороннего развития межгосударственных связей двух стран и углубления сотрудничества по самым разнообразным направлениям.

Ильхам Алиев выразил убежденность, что в интересах дружественных народов РФ и Азербайджана обе стороны и в будущем будут делать все возможное для укрепления азербайджано-российских отношений и наращивания многопланового взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества.

Президент Азербайджана также пожелал Владимиру Путину здоровья и успехов, а россиянам – благополучия и процветания.