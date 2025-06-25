Представитель Азербайджана впервые избран на должностность генсека МОГО

Пост генерального секретаря Международной организации гражданской обороны впервые занял представитель Азербайджана – Эргюджа Келентерли.

В Баку в ходе 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО) представителя Азербайджана впервые выбрали на пост генсекретаря организации, рассказали в МИД АР.

В ведомстве уточнили, что выборы проводились при высокой конкуренции. Помимо начальника управления МЧС Азербайджана Эргюджа Келентерли, за этот пост боролись кандидаты из трех стран.

В результате уже в первом туре Келентерли заручился поддержкой большинства стран-участниц первого тура – за него отдали голоса 23 страны. В результате страны он был избран на должность генсекретаря МОГО.

"МОГО – единственная межправительственная организация в области гражданской обороны, ее основная задача заключается в обеспечении защиты населения и оказании ему помощи при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах, укреплении возможностей структур, занимающихся ликвидацией последствий этих чрезвычайных ситуаций, а также в содействии международному сотрудничеству в этой области"

– МИД Азербайджана

В ведомстве добавили, что генсек МОГО, будучи ее высшим должностным лицом, представляет ее на международном уровне, руководить ее структурными подразделениями, отвечает за работу Секретариата и других важных областей.