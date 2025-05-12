Правила пребывания иностранных граждан ужесточат в Грузии

Грузинское руководство усилит борьбу с незаконным пребыванием иностранцев на территории республики. В частности, в уголовном кодексе республики появится новый вид наказания

Власти Грузии ужесточают правила пребывания иностранных граждан на территории страны. Об этом поведал 9 июня исполнительный секретарь "Грузинской мечты".

"В уголовный кодекс добавляется новый вид наказания – выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок. В кодекс об административных правонарушениях также добавляется новый вид административного наказания - выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в Грузию"

– представитель правящей партии республики

Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что в уголовный и административный кодексы добавят новые виды наказаний.

Он также отметил, что будут значительно увеличены штрафы для иностранцев, нарушивших правила пребывания в республике.

Кроме того, будет существенно упрощена процедура выдворения нелегалов из страны.

Напомним, не так давно в Грузии вступил в силу новый закон об иноагентах. На прошлой неделе в республике заработал портал для их регистрации.