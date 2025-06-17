Прямое авиасообщение между Россией и США может восстановиться до конца года

Россия и США могут начать снова выполнять прямые авиаперелеты уже в этом году, рассказал Кирилл Дмитриев. По его словам, американская сторона чрезвычайно заинтересована в этой возможности.

Авиакомпании, возможно, начнут совершать прямые рейсы из России в США и обратно уже в текущем году, рассказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Такое заявление он сделал в интервью "Россия-1", которое он дал на полях ПМЭФ-2025, в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

"Мы надеемся, что да"

– Дмитриев

По словам главы РФПИ, в ходе форума сегодня было озвучено очень много вопросов, проводились активные обсуждения, в ходе которых говорилось о большой важности восстановления прямого авиасообщения.

Кроме того, добавил Дмитриев, маршруты таких рейсов могут пролегать в обход Европы, позицию которой относительно России он охарактеризовал как "крайне враждебную", а одним из хабов может стать Санкт-Петербург, и на эту тему уже напрямую ведутся "очень прагматические" дискуссии. Спецпредставитель выразил надежду на положительное решение вопроса уже в нынешнем году и заявил об "очень большом" интересе к теме восстановления прямых рейсов и американской стороны.