Кирилл Дмитриев заявил о возможности продолжения диалога США и РФ

Кирилл Дмитриев отметил факт присутствия на ПМЭФ представителей американского бизнеса, что является подтверждением заинтересованности США в развитии диалога с РФ.
Спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что дальнейшие развитие диалога России и США возможно.
"Да, мы считаем, что, благодаря диалогу президентов РФ и США, это возможно"
– Кирилл Дмитриев
Дмитриев отметил факт присутствия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвесторов и компаний из США. По словам Дмитриева, это является подтверждением развития диалога Москвы и Вашингтона, передает "Интерфакс".
Спецпредставитель президента России также отметил, что страны ЕС пытаются нарушить контакты Москвы и Вашингтона.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва контактирует с Вашингтоном по ситуации на Ближнем Востоке.