Вестник Кавказа

Кирилл Дмитриев заявил о возможности продолжения диалога США и РФ

Кирилл Дмитриев заявил о возможности продолжения диалога США и РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кирилл Дмитриев отметил факт присутствия на ПМЭФ представителей американского бизнеса, что является подтверждением заинтересованности США в развитии диалога с РФ.

Спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что дальнейшие развитие диалога России и США возможно. 

"Да, мы считаем, что, благодаря диалогу президентов РФ и США, это возможно"

– Кирилл Дмитриев 

Дмитриев отметил факт присутствия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвесторов и компаний из США. По словам Дмитриева, это является подтверждением развития диалога Москвы и Вашингтона, передает "Интерфакс". 

Спецпредставитель президента России также отметил, что страны ЕС пытаются нарушить контакты Москвы и Вашингтона. 

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва контактирует с Вашингтоном по ситуации на Ближнем Востоке.

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