Вестник Кавказа

РФ контактирует с США по ирано-израильскому конфликту

Рябков Сергей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД России: Москва контактирует с Вашингтоном, РФ предостерегает США от военного вмешательства в конфликт Израиля и Ирана.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва поддерживает контакт с Вашингтоном по конфликту Израиля и Ирана

"Да, контактируем"

– Сергей Рябков 

Рябков отметил, что Москва предостерегает Вашингтон от прямого участия в конфликте. Согласно позиции РФ, такой сценарий будет "радикально дестабилизирующим шагом". 

Замглавы российского МИД также отметил, что РФ контактирует с обеими сторонами конфликта. 

Напомним, что военный конфликт между Ираном и Израилем начался на прошлой неделе, когда израильскими ракетами и дронами были атакованы цели на территории Исламской Республики. Согласно сообщениям СМИ, к конфликту могут подключиться США.

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