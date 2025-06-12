РФ контактирует с США по ирано-израильскому конфликту

МИД России: Москва контактирует с Вашингтоном, РФ предостерегает США от военного вмешательства в конфликт Израиля и Ирана.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва поддерживает контакт с Вашингтоном по конфликту Израиля и Ирана.
"Да, контактируем"
– Сергей Рябков
Рябков отметил, что Москва предостерегает Вашингтон от прямого участия в конфликте. Согласно позиции РФ, такой сценарий будет "радикально дестабилизирующим шагом".
Замглавы российского МИД также отметил, что РФ контактирует с обеими сторонами конфликта.
Напомним, что военный конфликт между Ираном и Израилем начался на прошлой неделе, когда израильскими ракетами и дронами были атакованы цели на территории Исламской Республики. Согласно сообщениям СМИ, к конфликту могут подключиться США.