Израиль не ведет переговоров с Ираном – Гидеон Саар

Министр иностранных дел Израиля Саар заявил, что военная операция "Восстающий лев" будет продолжаться, страна не ведет переговоры с Тегераном.
Глава израильской дипломатии Гидеон Саар заявил, что Тель-Авив не ведет переговоров с Тегераном. По словам Саара, военная операция Израиля будет продолжаться до достижения целей.
"Я хочу, чтобы вы знали: никаких переговоров не ведется, и операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем наших целей"
– Гидеон Саар
По словам главы дипведомства, израильтяне поддерживают военную операцию Тель-Авива "Восстающий лев".