Вестник Кавказа

Израиль не ведет переговоров с Ираном – Гидеон Саар

Израиль не ведет переговоров с Ираном – Гидеон Саар
© Фото: сайт МИД Израиля
Министр иностранных дел Израиля Саар заявил, что военная операция "Восстающий лев" будет продолжаться, страна не ведет переговоры с Тегераном.

Глава израильской дипломатии Гидеон Саар заявил, что Тель-Авив не ведет переговоров с Тегераном. По словам Саара, военная операция Израиля будет продолжаться до достижения целей. 

"Я хочу, чтобы вы знали: никаких переговоров не ведется, и операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем наших целей"

– Гидеон Саар 

По словам главы дипведомства, израильтяне поддерживают военную операцию Тель-Авива "Восстающий лев". 

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