Израиль будет организованно вывозить из страны иностранных туристов

Израильское министерство туризма открыло запись на вывозные рейсы из страны для иностранных туристов, заверив, что предоставит им для этого всестороннюю помощь.

Иностранные туристы, приехавшие на отдых в Израиль и оказавшиеся в центре вооруженного противостояния, смогут безопасно покинуть страну, сообщило министерство туризма.

"Министерство туризма Израиля под руководством министра туризма Хаима Каца открыло запись на вывозные рейсы для туристов, желающих выехать из страны"

- Минтуризма Израиля

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в стране находятся около 38 тыс туристов из разных стран мира, для них открыты все сухопутные пограничные переходы в Иорданию и Египет, которыми можно воспользоваться в случае необходимости, передает ТАСС.

Однако в министерстве понимают, что этого недостаточно, да и многим гостям неудобно выбираться на родину такими путями, поэтому для них будут организованы специальные вывозные авиарейсы, попасть на которые можно, заполнив специальную цифровую регистрационную форму.

Она уже имеется у принимающих туроператоров, гостиниц и гидов, также ее можно заполнить на разных цифровых платформах на английском языке и на иврите. Все справки можно круглосуточно получить в виртуальном офисе министерства по электронному адресу virtual@goisrael.gov.il или по телефону +972-53-583-5808.

В ведомстве заверили, что помогут туристам, желающим покинуть Израиль, решить все волнующие их вопросы в связи со сложившейся ситуацией.