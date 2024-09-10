Вестник Кавказа

Пожар в пригороде Пятигорска: горит сухостой

Пожар в пригороде Пятигорска: горит сухостой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще один пожар случился около Пятигорска. Загорелась сухая трава в поле. Пожарные занимаются тушением остатков огня.

Пожар на поле с сухой травой около Пятигорска продолжают упорно тушить. Возгорание находится рядом со станицей Константиновская, рассказали в МЧС Ставрополья.

"Произошло возгорание сухостоя в двух очагах на площади 2 га и 3 га"

- МЧС России по Ставропольскому краю

Огнеборцы сумели локализовать возгорание.

На этой недели пригород Пятигорска уже горел. Пожар случился на склоне горы Дубровка. Порывистый ветер сильно мешал тушению огня.

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