Постпред Ирана при ООН: Тегеран не стремится к контактам с Вашингтоном

В настоящее время Иран не видит условий для продолжения переговоров с США по ядерной программе, несмотря на заявления Трампа, рассказал постпред республики при ООН. Он также вновь указал на право Ирана на мирный атом.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что Тегеран сейчас не стремится ко встречам и контактам с Вашингтоном.

США 22 июня провели бомбардировку ядерных объектов Ирана. Теперь, по словам Трампа, иранское руководство хочет провести с ним встречу "как можно скорее".

"Мы проводим переговоры, мы готовы к переговорам, но после этой агрессии нет надлежащих условий для нового раунда переговоров и нет никаких запросов о переговорах и встрече с президентом (США)"

– Иравани

Вашингтон ждет от Тегерана "безоговорочной капитуляции", но это очередная попытка диктовать условия, а не переговоры, заметил постпред ИРИ.

"Если они готовы к переговорам, то они увидят, что и мы готовы к этому. Но если они хотят диктовать нам что-либо, вести переговоры с ними будет невозможно"

– Иравани

Деятельность по обогащению урана является "неотъемлемым правом" Ирана, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), напомнил дипломат в рамках интервью американскому телеканалу CBS.