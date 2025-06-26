Постпред Ирана при ООН: Тегеран не стремится к контактам с Вашингтоном

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что Тегеран сейчас не стремится ко встречам и контактам с Вашингтоном.
США 22 июня провели бомбардировку ядерных объектов Ирана. Теперь, по словам Трампа, иранское руководство хочет провести с ним встречу "как можно скорее".
"Мы проводим переговоры, мы готовы к переговорам, но после этой агрессии нет надлежащих условий для нового раунда переговоров и нет никаких запросов о переговорах и встрече с президентом (США)"
– Иравани
Вашингтон ждет от Тегерана "безоговорочной капитуляции", но это очередная попытка диктовать условия, а не переговоры, заметил постпред ИРИ.
"Если они готовы к переговорам, то они увидят, что и мы готовы к этому. Но если они хотят диктовать нам что-либо, вести переговоры с ними будет невозможно"
– Иравани
Деятельность по обогащению урана является "неотъемлемым правом" Ирана, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), напомнил дипломат в рамках интервью американскому телеканалу CBS.