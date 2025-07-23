Поставки российского газа в Турцию возросли на 20,5%

За первые пять месяцев этого года Россия нарастила поставки газа в Турцию на 20,5%. Газ поступает в Турцию из РФ по двум трубопроводам.

В январе-мае 2025 года Россия поставила в Турцию трубопроводного газа 10 млрд куб м, это на 20,5% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Поставки осуществляются через Черное море по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку", только в мае по этим газопроводам в Турцию поступило из РФ 1,19 млрд куб м "голубого топлива".

В 2024 году поставки российского газа в Турцию по трубопроводам превысили 21 млрд куб м, и оказались на 2,6% выше, чем за предыдущий год, передает ТАСС.