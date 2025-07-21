Азербайджанский газ начнет поступать в Сирию через Турцию с 1 августа

Баку присоединяется к восстановлению энергетического комплекса Сирии: с 1 августа азербайджанский газ будет поставляться в арабскую республику для выработки электроэнергии.

1 августа будет запущен маршрут поставки газа из Азербайджана в Сирию. "Голубое топливо" будет поступать в арабскую республику через территорию Турции, передает издание Akşam.

На начальном этапе поставки будут составлять 1,2 млрд кубометров газа в год. Азербайджанский газ будет использоваться для выработки электроэнергии в провинциях Алеппо и Хомс.

Газ будет поступать из турецкого города Килис к сирийской границе. Турецкие специалисты уже проложили трубопровод к границе, Сирия осуществила подключение.

SOCAR совместно с турецкой BOTAŞ проводят контрольные проверки перед запуском топливной магистрали.