Азербайджан нарастил торговый оборот со странами СНГ

С начала года товарооборот Азербайджана со странами СНГ составил более $3,8 млрд. Объем экспорта из Азербайджана превысил $858 млн.

В первом полугодии 2025 года объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ составил свыше $3,8 млрд, сообщает Государственный таможенный комитет АР.

Данный показатель превысил прошлогодний на $783,5 млн (+25,3%). Объем торгового оборота между Азербайджаном и странами СНГ в январе-июне 2024 года составил $3,1 млрд.

С начала текущего года Азербайджан экспортировал в страны СНГ товаров на $858,1 млн, что на $58,4 млн (+7,3%) больше, чем ранее. Импорт составил более $3 млрд – на $725 млн больше (+31,5%).