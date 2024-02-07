Азербайджан нарастил товарооборот с СНГ

Азербайджанский премьер Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе сообщил о росте товарооборота между Азербайджаном и странами Содружества.
Руководитель кабинета министров республики отметил, что в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ увеличился на 7%, а с начала 2025 года – на 43%.
Помимо этого, премьер-министр страны рассказал о шагах, которые в настоящее время предпринимает Азербайджан для усовершенствования транспортной инфраструктуры.
Глава правительства АР также подчеркнул, что сегодня Азербайджан уделяет особое внимание вопросам, связанным с цифровизацией таможенных и транзитных операций.
Он добавил, что Азербайджан - один из главных транспортно-логистических центров, играющий весомую роль в развитии транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".