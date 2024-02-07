Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил товарооборот с СНГ

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Азербайджана заявил, что его страна в 2024 году нарастила товарооборот с СНГ на 7%. Он добавил, что Азербайджан играет значимую роль в развитии транспортных коридоров.

Азербайджанский премьер Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе сообщил о росте товарооборота между Азербайджаном и странами Содружества.

Руководитель кабинета министров республики отметил, что в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ увеличился на 7%, а с начала 2025 года – на 43%.

Помимо этого, премьер-министр страны рассказал о шагах, которые в настоящее время предпринимает Азербайджан для усовершенствования транспортной инфраструктуры.

Глава правительства АР также подчеркнул, что сегодня Азербайджан уделяет особое внимание вопросам, связанным с цифровизацией таможенных и транзитных операций.

Он добавил, что Азербайджан - один из главных транспортно-логистических центров, играющий весомую роль в развитии транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".

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