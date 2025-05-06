Поставки ненефтяных продуктов из Азербайджана в Казахстан выросли вдвое

В 2,1 раза возросли в начале этого года поставки из Азербайджана в Казахстан ненефтяной продукции. В стоимостном выражении экспорт составил $34,6 млн.

Азербайджанский экспорт ненефтяных продуктов в Казахстан в январе-апреле 2025 года вырос более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Государственного таможенного комитета АР, за указанный период экспорт составил $34,6 млн, что в 2,1 раза больше, чем год назад - $18,1 млн. Казахстан занимает шестое место в списке основных приобретателей ненефтяной продукции в Азербайджане.

В целом объем торговых операций между Азербайджаном и Казахстаном в январе-апреле 2025 года составил $265,7 млн, что в три раза больше, чем годом ранее.