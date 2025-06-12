Посольство Венгрии в Иране временно перенесли в Баку

Власти Венгрии приняли решение на фоне эскалации ирано-израильского конфликта перенести посольство страны из Ирана в Азербайджан.

Венгерское посольство в Иране временно переводится из Тегерана в столицу Азербайджана Баку, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, эвакуироваться из Ирана через Азербайджан смогли шесть граждан Венгрии. После этого, уточнил Сийярто, он распорядился, чтобы все дипломаты, работающие в посольстве Венгрии в ИРИ, а также члены их семей покинули Исламскую Республику – в результате Иран покинули 15 дипломатов и членов их семей.

"Таким образом, работа посольства в Тегеране будет временно осуществляться из Баку до улучшения условий безопасности"

– Сийярто

Министр добавил, что это решение было необходимо для защиты жизней сотрудников дипмиссий и их родных, включая детей.

Напомним, конфликт между Ираном и Израилем вышел на новый виток после того, как Армия обороны Израиля в ночь на 13 июня начала военную операцию "Восстающий лев", направленную против ядерной программы Ирана.