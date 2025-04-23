Посольство РФ в Баку поздравило блокадниц от имени Путина

Представители посольства России в Баку и Русской общины Азербайджана поздравили блокадниц Ленинграда, живущих в Баку, с Днем Победы, передав им поздравления от президента РФ Владимира Путина.

Дипломаты из посольства РФ в Баку и представители Русской общины Азербайджана сегодня, незадолго до 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, посетили живущих в Азербайджане ветеранов – блокадниц Ленинграда.

Ветераны получили поздравительные письма от президента России Владимира Путина, им вручили цветы и подарки, пишет ТАСС.

Первый вице-председатель Русской общины Азербайджана Дмитрий Анисимов подчеркнул, что ветераны-блокадники на своем опыте знают, что такое война и блокада, и каково это – жить в условиях блокады.

"Мы благодарны им за то, что они прошли этот тяжелый путь и все выдержали"

– Дмитрий Анисимов

Первый заместитель председателя Русской общины напомнил, что из Азербайджана на фронт были отправлены свыше 600 тыс человек, каждый второй погиб в боях. Кроме того, сотни тысяч жителей республики не щадя себя работали в тылу, чтобы поставлять на фронт топливо, оружие и продовольствие, пишет ТАСС.

"Их имена золотыми буквами вписаны в историю Победы в Великой Отечественной войне – нашу общую Победу"

– Анисимов

В числе ветеранов-блокадников – заслуженный деятель культуры Азербайджана Валентина Касумова. В 1941 году ей было семь лет. Вместе с матерью она провела в Ленинграде все время блокады. В Баку Валентина Михайловна переехала после войны, став в 1951 году женой художника Надира Касумова.

Еще одна блокадница, Магира Мамедова, болела, и поздравления и подарки принял ее сын Кямал. Он выразил благодарность руководству России за поздравления, поблагодарил и посольство РФ. По его словам, Магира Мамедова прожила в Ленинграде все время блокады, а спасла их бабушка, которая тщательно разделяла пайки хлеба.

Председатель азербайджанской организации блокадников Ленинграда, 86-летняя Наталья Абдуллаева с большой радостью приняла поздравления от президента РФ. Она рассказала, как жила во время блокады в Ленинграде с мамой. Блокадница вспомнила, как пела для солдат в красном уголке, а они давали ей сахар, который она относила домой.