Вестник Кавказа

Посол Армении в РФ примет участие во встрече по безопасности в Москве

Посольство Армении в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армению на встрече по безопасности в Москве представит посол в России. Ранее секретарь СБ Армении заявил, что не примет участия в мероприятии.

Армянский посол в России примет участие в московской встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщили журналистам в посольстве республики в России.

Ранее в аппарате Совета безопасности Армении заявили, что секретарь СБ страны Армен Григорян не приедет в Москву, так как будет участвовать в мероприятиях по случаю Дня Республики.

Стоит добавить, что 13-я встреча высоких представителей по вопросам безопасности пройдет в Москве с 27 по 29 мая. Председателем будет секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.

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