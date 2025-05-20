Посол Армении в РФ примет участие во встрече по безопасности в Москве

Армению на встрече по безопасности в Москве представит посол в России. Ранее секретарь СБ Армении заявил, что не примет участия в мероприятии.

Армянский посол в России примет участие в московской встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщили журналистам в посольстве республики в России.

Ранее в аппарате Совета безопасности Армении заявили, что секретарь СБ страны Армен Григорян не приедет в Москву, так как будет участвовать в мероприятиях по случаю Дня Республики.

Стоит добавить, что 13-я встреча высоких представителей по вопросам безопасности пройдет в Москве с 27 по 29 мая. Председателем будет секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.