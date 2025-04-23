Вестник Кавказа

Послы стран СНГ почтили память павших в Великой Отечественной войне в Баку

Послы стран СНГ почтили память павших в Великой Отечественной войне в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Послы стран СНГ возложили цветы к памятнику воинской славы в Баку. Михаил Евдокимов отметил, что День Победы – святой праздник как для россиян, так и для азербайджанцев.

Послы стран Содружества Независимых Государств, члены Организации ветеранов и ВС Азербайджана и местные жители собрались у монумента "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в Баку.

Участники возложили цветы к мемориальному комплексу, в котором находятся могилы 1 462 солдат советской армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в их честь представители православной церкви и Управления мусульман Кавказа зачитали молитвы. В мероприятии также участвовали потомки ветеранов войны и представители движения "Бессмертный полк".

Российский посол в Баку Михаил Евдокимов назвал День Победы святым праздником как для россиян, так и для азербайджанцев. Дипломат подчеркнул, что победа далась не очень легко.

"300 тыс азербайджанцев погибли в этой войне. Всего погибло 27 млн граждан Советского Союза. Сейчас очень важно и очень трогательно, что и в Азербайджане, и в России помнят об этом и отмечают эти даты"

- Михаил Евдокимов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1585 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Послы стран СНГ почтили память Гейдара Алиева

Послы стран СНГ почтили память Гейдара Алиева

Азербайджан в Великой Отечественной войне

Азербайджан в Великой Отечественной войне

Турция и Израиль завтра проведут переговоры в Баку – СМИ

Турция и Израиль завтра проведут переговоры в Баку – СМИ

Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Баку

Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Баку

Ограничения в Москве привели к задержке рейсов из Баку

Ограничения в Москве привели к задержке рейсов из Баку

Суд над Варданяном продолжится 13 мая

Суд над Варданяном продолжится 13 мая

Азербайджан и Иран соединят прямые авиарейсы

Азербайджан и Иран соединят прямые авиарейсы

Посольство РФ в Баку поздравило блокадниц от имени Путина

Посольство РФ в Баку поздравило блокадниц от имени Путина

Новый аэропорт Алят в Азербайджане будет международным

Новый аэропорт Алят в Азербайджане будет международным

Азербайджанские грации завоевали 5 медалей на Кубке Европы в Баку

Азербайджанские грации завоевали 5 медалей на Кубке Европы в Баку

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы