Послы стран СНГ почтили память павших в Великой Отечественной войне в Баку

Послы стран СНГ возложили цветы к памятнику воинской славы в Баку. Михаил Евдокимов отметил, что День Победы – святой праздник как для россиян, так и для азербайджанцев.

Послы стран Содружества Независимых Государств, члены Организации ветеранов и ВС Азербайджана и местные жители собрались у монумента "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в Баку.

Участники возложили цветы к мемориальному комплексу, в котором находятся могилы 1 462 солдат советской армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в их честь представители православной церкви и Управления мусульман Кавказа зачитали молитвы. В мероприятии также участвовали потомки ветеранов войны и представители движения "Бессмертный полк".

Российский посол в Баку Михаил Евдокимов назвал День Победы святым праздником как для россиян, так и для азербайджанцев. Дипломат подчеркнул, что победа далась не очень легко.

"300 тыс азербайджанцев погибли в этой войне. Всего погибло 27 млн граждан Советского Союза. Сейчас очень важно и очень трогательно, что и в Азербайджане, и в России помнят об этом и отмечают эти даты"

- Михаил Евдокимов