Послом Катара в ОАЭ стал Султан бен Сальмин аль-Мансури

Султан бен Сальмин аль-Мансури спустя шесть лет стал новым послом Катара в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), указ о его назначении сегодня опубликовал сайт канцелярии эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
"Назначить Султана бен Сальмина аль-Мансури чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ"
- сайт эмира Катара
Димиссия Катара заработает в ОАЭ впервые с момента разрыва дипотношений между Дохой и Абу-Даби, Указ о назначении уже вступил в силу.
Известно, что новый посол с 2014 по 2019 год был послом эмирата в Китае, а затем представлял интересы Катара в Австрии.
Напомним, в июне 2017 года Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром в связи с дестабилизирующей ролью в регионе. Катар опроверг все обвинения.