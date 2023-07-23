Послом Катара в ОАЭ стал Султан бен Сальмин аль-Мансури

Опубликовано: 17:37, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отношения между Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами идут на поправку – сегодня канцелярия эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани опубликовала указ о назначении посла в ОАЭ.

Султан бен Сальмин аль-Мансури спустя шесть лет стал новым послом Катара в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), указ о его назначении сегодня опубликовал сайт канцелярии эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

"Назначить Султана бен Сальмина аль-Мансури чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ"

- сайт эмира Катара

Димиссия Катара заработает в ОАЭ впервые с момента разрыва дипотношений между Дохой и Абу-Даби, Указ о назначении уже вступил в силу.

Известно, что новый посол с 2014 по 2019 год был послом эмирата в Китае, а затем представлял интересы Катара в Австрии.

Напомним, в июне 2017 года Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром в связи с дестабилизирующей ролью в регионе. Катар опроверг все обвинения.