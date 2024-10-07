Спецпредставитель Азербайджана по особым поручениям рассказал об отношениях с Арменией, Ираном и COP29

В беседе с журналистом телеканала Berlin.TV Эвальдом Кенигом спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков рассказал, когда Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, почему COP29 важен для Баку и как развиваются отношения с Ираном.

Есть ли прогресс по мирным переговорам с Арменией?

Одним из первых вопросов, который журналист задал Амирбекову, касался прогресса по мирным переговорам с Арменией. Азербайджанский дипломат, который на службе уже более 25 лет, напомнил, что мирные переговоры с Арменией продолжаются уже почти четыре года, начавшись сразу после окончания Второй Карабахской войны в 2020 году. По словам Амирбекова, главная цель переговоров - убедиться, что ни у одной из сторон нет территориальных претензий друг к другу. На сегодняшний день, по словам дипломата, был достигнут значительный прогресс по тексту мирного соглашения: 13 из 17 статей документа были согласованы Азербайджаном и Арменией, остальные 4 – не согласованы.

Нельзя выбрать одни статьи, и подписать их, а остальные, которые не согласованы, отбросить. Каждая из статей важна и представляет собой важный элемент всей архитектуры мирного соглашения

- Амирбеков.

В то же время дипломат напомнил, что Азербайджан и Армения сотрудничают по вопросу демаркации и делимитации границ. Двусторонний формат, по мнению Амирбекова, на сегодняшний день наиболее продуктивный в отношении двух стран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что мешает прийти к соглашению?

Главным препятствием на пути к мирному соглашению остается Конституция Армении, где есть пункт, в котором упоминается «объединение Армении и Карабаха», признанного всем мировым сообществом территорией Азербайджана.

Пока эта территориальная претензия остается отмеченной в Конституции Армении, нет никакого смысла подписывать мирный договор, поскольку в большинстве стран Конституция имеет высшую юридическую силу

- спецпредставитель.

Дипломат выразил опасение, что будущие правительства Армении могут с легкостью отменить весь прогресс, достигнутый в ходе подписания мирного договора, если Конституция останется прежней.

Почему не удалось заключить мирное соглашение до COP29?

В беседе с азербайджанским дипломатом журналист Эвальд Кениг напомнил о том, что мировое сообщество надеялось на успех в подписании мирного соглашения между странами до того, как начнется климатическая конференция COP29, чего так и не случилось. Однако Амирбеков заметил, что ни одна из сторон себе такую цель не ставила. Затягивание подписания соглашения Амирбеков объяснил тем, Армения пытается создать видимость активности, тем самым посылая внешним наблюдателям сигнал о том, что подписать документ она готова хоть завтра, хотя, на самом деле, это далеко не так. Еще одним препятствием на пути к мирному соглашению, как считает Амирбеков, стала активная помощь, которую Армении оказывают Европа и Америка:

Армении сейчас гораздо комфортнее. Она получает политическую, дипломатическую, экономическую, военную и финансовую помощь от ЕС и США. Стране лучше перестать жить фантазиями, поскольку самый короткий путь укрепить свои позиции - это подписать мир с соседями

Как ведется информационная война?

На вопрос немецкого журналиста о том, кто эффективнее ведет информационную войну, Азербайджан или Армения, Амирбеков ответил, что армянскую позицию поддерживает многочисленная диаспора, которая представлена во многих странах мира, а Армянская церковь пытается разыграть религиозную карту, что никак не способствует прогрессу в отношениях двух стран. Тем не менее дипломат не теряет надежды на то, что в скором времени все три страны Южного Кавказа будут жить в мире вне зависимости от внешних условий, без дипломатических и информационных войн.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Продолжая тему мирного урегулирования, немецкий журналист отметил, что у Армении есть к Азербайджану претензии в отношении якобы «принудительного выселения жителей Карабаха». Азербайджанский дипломат рассказал, что такие разговоры появились на фоне провокационных действий марионеточного ”правительства Карабаха”, которое инициировало массовый переезд армянских жителей из региона. Баку же всегда призывал и призывает армян, живущих на территории Азербайджана, оставаться и интегрироваться в азербайджанское общество, ведь крайне важно, чтобы между народами двух стран установились доверительные отношения.

Мы должны убедиться, что общества двух стран готовы жить, как хорошие соседи и в мире

- Амирбеков.

Почему COP29 важен для Азербайджана?

Отвечая на вопрос о том, какова цель Баку на COP29, Эльчин Амирбеков отметил важность проведения таких мероприятий в странах, где добывают углеводороды. Азербайджан, будучи нефтедобывающей страной, понимает необходимость зеленого перехода и инвестирует средства в возобновляемые источники, в том числе в солнечную, ветряную и гидроэнергетику. Дипломат также рассказал, что страна сотрудничает с соседними государствами, в частности с Грузией, Румынией и Болгарией по проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря.

Посредством председательства на COP29 мы хотим достичь прогресса в усилении нашего потенциала и перейти к активным действиям. Мы хотим наводить мосты, пользуясь географическим преимуществом нашей страны, которая расположена между Востоком и Западом, Севером и Югом”

- спецпредставитель.

Азербайджан и Европа

Отвечая на вопрос о том, насколько выгоден Азербайджану отказ Европы от российских поставок энергоносителей, Амирбеков подчеркнул, что Баку смотрит на ситуацию под другим углом. По словам дипломата, Европа обратилась к Азербайджану по вопросу поставок природного газа, поскольку страна зарекомендовала себя как надежный партнер, который придерживается достигнутых договоренностей. Сегодня страна поставляет природный газ почти в 10 европейских стран, и в будущем надеется расширить этот список.

Что касается энергетики, мы стремимся разнообразить наше предложение. Мы также хотим стать экспортерами зеленой энергии

- дипломат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан и Иран

В отношении обострения ситуации вокруг Ирана Эльчин Амирбеков подчеркнул, что у Азербайджана с Исламской Республикой общая граница длиной в 700 км. Поскольку Иран - ближайший сосед, с которым азербайджанский народ связывает общая история, Баку надеется, что дальнейшая эскалация, которая может привести к серьезным последствиям для региона, будет предотвращена совместными усилиями.