Последние события на Ближнем Востоке обсудили главы МИД Турции и Ирана

Руководители внешнеполитических ведомств Ирана и Турции провели в понедельник переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в регионе. Встреча прошла в городе Рио-де-Жанейро.

В понедельник, 7 июля, состоялась встреча глав МИД Ирана и Турции Аббаса Аракчи и Хакана Фидана. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

Переговоры министров прошли на полях саммита БРИКС.

Согласно информации, центральными темами в встречи стали вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в регионе, сложившаяся после обострения ирано-израильского конфликта.

Кроме того, Аракчи и Фидан также поговорили о конфликте в секторе Газа.

Напомним, 17-й по счету саммит БРИКС проходит 6-7 июля в бразильском городе Рио-де-Жанейро.