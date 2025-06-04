Вестник Кавказа

Последние события на Ближнем Востоке обсудили главы МИД Турции и Ирана

Аббас Аракчи и Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Руководители внешнеполитических ведомств Ирана и Турции провели в понедельник переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в регионе. Встреча прошла в городе Рио-де-Жанейро.

В понедельник, 7 июля, состоялась встреча глав МИД Ирана и Турции Аббаса Аракчи и Хакана Фидана. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

Переговоры министров прошли на полях саммита БРИКС.

Согласно информации, центральными темами в встречи стали вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в регионе, сложившаяся после обострения ирано-израильского конфликта.

Кроме того, Аракчи и Фидан также поговорили о конфликте в секторе Газа.

Напомним, 17-й по счету саммит БРИКС проходит 6-7 июля в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

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