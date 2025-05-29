Вестник Кавказа

Эрдоган и Пезешкиан обсудили отношения Турции и Ирана

Эрдоган и Пезешкиан обсудили отношения Турции и Ирана
© Фото: сайт президента Турции
Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Масуд Пезешкиан провели переговоры, сообщили в Анкаре. Основной темой беседы стали турецко-иранские отношения.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Масуд Пезешкиан провели переговоры, рассказали в управлении по связям при администрации президента Турции.

В ходе беседы Эрдоган и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения Анкары и Тегерана, пишет Анадолу.

Кроме того, они совершили обмен мнениями по актуальным вопросам как региональной, так и мировой повестки дня.

Глава турецкого государства сообщил о продолжении усилий, которые предпринимаются для упрочения институциональной основы двусторонних отношений в ближайшее время.

Реджеп Тайип Эрдоган также поздравил Масуда Пезешкиана с наступающим праздником Курбан-байрам.

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