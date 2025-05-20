Масуд Пезешкиан принял нового посла Ирана в Баку

Сегодня стало известно, что новым послом Ирана в Азербайджане станет Муджтаба Демирчили. Его и других новоназначенных руководителей дипмиссий принял президент республики Масуд Пезешкиан.

Сегодня президент ИРИ Масуд Пезешкиан принял новоназначенного посла Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчили, сообщило издание Mehr.

Иранский президент коснулся своего визита в Баку и подчеркнул, что его визит привел к позитивному прорыву в отношениях с Азербайджаном.

Масуд Пезешкиан также принял новых послов Ирана в Кот-д'Ивуар, Мексике, Кубе и Уругвае.

Ранее сообщалось, что Муджтаба Демирчили назначен новым послом Ирана в Азербайджане. Новоназначенный руководитель дипломатической миссий в настоящее время занимает пост директора Евразийского отдела иранского МИД.