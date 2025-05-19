Вестник Кавказа

Иран назначил нового посла в Баку

Иран назначил нового посла в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новым послом Ирана в Азербайджане станет Моджтаба Дамирчилу. Ранее Тегеран анонсировал назначение нового дипломата, но имя не было раскрыто.

Новым иранским послом в Азербайджане станет представитель министерства иностранных дел Ирана Моджтаба Дамирчилу, сообщает агентство ISNA.

Известно, что новоназначенный руководитель дипломатической миссий в настоящее время является директором Евразийского отдела иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи анонсировали назначение нового посла в Баку и добавил, что имя станет известно после завершения административного процесса.

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