После плавания в бассейне в больницы в Иране попали 15 человек

Полтора десятка подростков попали в медучреждения в Иране с признаками отравления. Все они купались в одном бассейне на западе страны.

В больницы в Иране отвезли 15 подростков, отравившихся в одном из частных бассейнов в Хамадане. Об этом поведал 29 июля руководитель центра скорой помощи медицинского университета Хамадана.

Мохаммад-Реза Шокухи подчеркнул, что инцидент случился накануне вечером, передает РИА Новости

"Вчера в 19.30 (19:00 мск – прим. ред.) 15 человек по причине отравления в одном из частных бассейнов города Хамадан… были госпитализированы в больницы Сина и Экбатан"

– глава центра скорой помощи

Согласно информации, отравление подростков могло произойти из-за несвоевременного отключения от электросети хлораторов, используемых в бассейнах для обеззараживания воды.