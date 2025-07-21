Покушения на более чем 20 высокопоставленных чиновников предотвратили в Иране

В Иране сорвали покушения на два десятка высокопоставленных чиновников. В ИРИ отметили, что все эти покушения планировались в ходе войны с Израилем.

Спецслужбы в Иране смогли предотвратить покушения на 23 высокопоставленных чиновников в ходе 12-дневной войны с Израилем. Об этом информирует министерство разведки страны по итогам ирано-израильского конфликта.

"Удалось выявить и нейтрализовать террористические планы режима (Израиля – прим. ред.), направленные на убийство 23 высокопоставленных чиновников страны во время 12-дневной войны, а также 13 аналогичных заговоров в месяцы, предшествовавшие войне, выявление которых, с божьей милостью, привело к предотвращению убийства 35 высокопоставленных гражданских и военных чиновников"

– Минразведки ИРИ

В тексте также сказано, что сотрудники спецслужб предотвратили проникновение по меньшей мере 450 иностранных боевиков во время июньского обострения конфликта с Израилем.

"Удалось выявить местонахождение 300 иностранных террористов, размещенных недалеко от юго-восточной границы страны, которые готовились к проникновению на территорию Ирана, а также предотвратить их дальнейшее передвижение"

– министерство разведки Ирана

Кроме того, в ведомстве сообщили об обнаружении группировки в Сирии, состоящей из 150 радикалов, которые намеревались вторгнуться на территорию страны.