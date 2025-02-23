Порт за $300 млн появится в Казахстане

Китайская мультиотраслевая компания полного цикла инвестирует $300 млн в Каракиянском районе Мангистауской области Республики Казахстан.

Новый порт появится в Мангистауской области на западе Казахстана. Первоначальный объем инвестиций, по словам главы области Нурдаулета Килыбая, составит $300 млн.

В докладе, представленном на заседании правительства, Килыбай рассказал, что строительство будет осуществлять Zhonguyun International – ведущий инженерно-строительный подрядчик энергетики и инфраструктуры из Китая.

Объем инвестиций исчисляется $300 млн. Инжиниринговый холдинг уже зарегистрировал свою компанию в регионе и находится на стадии формирования пакета документов, необходимых для заключения соглашения. Следующим этапом станет представление проекта в инвестиционный совет.

"Со стороны акимата (органа исполнительной власти в регионе) определен потенциальный земельный участок. Для реализации проекта ведутся соответствующие работы по его оформлению"

– Нурдаулет Килыбай

Результатом сотрудничества и последующего введения порта в эксплуатацию станет открытие нового международного транспортного маршрута из Китая в Европу через Актау, Баку и Поти.

"В рамках реализации проекта по строительству морского порта проведены переговоры с инициатором проекта об увеличении объема инвестиций посредством строительства логистического хаба"

– Нурдаулет Килыбай

Новый узел в системе транспортировки позволит максимально оптимизировать логистические процессы: доставка станет быстрее на срок от недели до двух, а стоимость перевозок может уменьшиться до 25%.

Более того, порт, строительство которого, согласно словам главы региона, планируют завершить к 2028 году, обеспечит создание около 2 тыс рабочих мест.