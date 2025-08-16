Популярность Трампа подскочила после саммита на Аляске

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до 54%. На это повлияла его недавняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Рейтинг президента США Дональда Трампа резко вырос после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, согласно данным опроса исследовательской службы Insider Advantage.

Опрос показал, что рейтинг одобрения главы Белого дома после саммита вырос до 54%, 44% респондентов не поддержали его деятельность, еще 2% опрошенных не определились. Популярность Трампа особенно выросла среди афроамериканцев и латиноамериканцев, среди белого населения его поддержка почти достигла рекордного показателя в 64%.

Уточняется, что опрос проводился с 15 по 17 августа.

Стоит отметить, что в апреле рейтинг Дональда Трампа опустился до 42%. Он стал самым низким с момента его инаугурации в январе 2025 года. Часть участников опроса полагала, что из-за действий нового главы Белого дома США потеряли позиции на мировой арене.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа в Анкоридже, переговоры в формате "три на три" продлились свыше трех часов. Обе стороны высоко оценили прошедший саммит.