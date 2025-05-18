Вестник Кавказа

Полузащитник сборной Армении не вернется в "Локомотив"

Эдгар Севикян
© Фото: соцсети Эдгара Севикяна
Руководство "Локомотива" решило не продолжать сотрудничество с хавбеком Эдгаром Севикяном. Он выступал за железнодорожников с прошлой осени.

Московский футбольный клуб "Локомотив" не собирается выкупать полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна. Об этом сообщил гендиректор железнодорожников Владимир Леонченко.

Права на хавбека, выступавшего на правах аренды за "Локомотив" с сентября прошлого года, принадлежат венгерскому "Ференцварошу".

"Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду пока тоже не будет. Он уезжает в сборную, после чего в "Локомотив" не вернется"

– Владимир Леонченко

Сезон 2024/25 "Локомотив" завершил на 6-й строчке, набрав 53 очка. Севикян провел за железнодорожников 14 игр в национальном первенстве, отметившись в них одной результативной передачей.

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