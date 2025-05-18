Полузащитник сборной Армении не вернется в "Локомотив"

Руководство "Локомотива" решило не продолжать сотрудничество с хавбеком Эдгаром Севикяном. Он выступал за железнодорожников с прошлой осени.
Московский футбольный клуб "Локомотив" не собирается выкупать полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна. Об этом сообщил гендиректор железнодорожников Владимир Леонченко.
Права на хавбека, выступавшего на правах аренды за "Локомотив" с сентября прошлого года, принадлежат венгерскому "Ференцварошу".
"Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду пока тоже не будет. Он уезжает в сборную, после чего в "Локомотив" не вернется"
– Владимир Леонченко
Сезон 2024/25 "Локомотив" завершил на 6-й строчке, набрав 53 очка. Севикян провел за железнодорожников 14 игр в национальном первенстве, отметившись в них одной результативной передачей.