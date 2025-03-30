Вестник Кавказа

Полсотни военных задержаны в Турции

Полсотни военных задержаны в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов поймали более 50 военнослужащих ВС Турции. Задержания происходили в четырех городах страны.

В Турции задержали 53 военнослужащих вооруженных сил. Об этом пишет 23 мая местная пресса.

Согласно предварительным данным, все они были схвачены в рамках комплексной операции против организации FETО, которую в Турции считают террористической.

Как отмечается, всего были выданы ордеры на задержание 63 военнослужащих.

По данным Главной прокуратуры Стамбула, секретная структура FETO в турецких ВС сформировала обширную сеть.

Задержания проходили в четырех городах – Анкаре, Бурсе, Стамбуле и Эрзуруме.

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