Полсотни военных задержаны в Турции

Сотрудники правоохранительных органов поймали более 50 военнослужащих ВС Турции. Задержания происходили в четырех городах страны.

В Турции задержали 53 военнослужащих вооруженных сил. Об этом пишет 23 мая местная пресса.

Согласно предварительным данным, все они были схвачены в рамках комплексной операции против организации FETО, которую в Турции считают террористической.

Как отмечается, всего были выданы ордеры на задержание 63 военнослужащих.

По данным Главной прокуратуры Стамбула, секретная структура FETO в турецких ВС сформировала обширную сеть.

Задержания проходили в четырех городах – Анкаре, Бурсе, Стамбуле и Эрзуруме.