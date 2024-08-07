Нарушители на рейсах Turkish Airlines будут включены в черный список 25 авиакомпаний

Российских туристов предупредили: нарушения правил на борту самолетов Turkish Airlines грозят не только штрафом, но и включением пассажира в черный список 25 перевозчиков.

Россияне, встающие с мест в самолете до того, как это разрешает экипаж, рискуют при перелетах рейсами Turkish Airlines не только штрафами, но и попаданием в черный список сразу 25 авиакомпаний.

Со 2 мая 2025 года пассажирам турецких перевозчиков, которые встают с мест до момента полной остановки двигателя грозит административный штраф, а также включение в черный список. Правила ужесточили на фоне роста числа путешественников, которые встают, как только приземляется самолет, также стало больше пассажиров, которые нарушают запрет о курении.

Основатель юридической фирмы, турецкий адвокат Джандаш Гюрол предупредил, что нарушители будут внесены не только в черный список Turkish Airlines.

"В любом случае, такой пассажир будет внесен в черный список не только этой авиакомпании, а всех компаний альянса, в который она входит. То есть в случае, если он нарушил правила в самолете Turkish Airlines, он в будущем не сможет летать самолетами альянса Star Alliance, в который входит порядка 25 авиакомпаний"

– юрист

Такая ситуация станет колоссальной проблемой для пассажира, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.